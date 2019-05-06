100 غارة إسرائيلية تقتل10 فلسطينيين و50 جريحا في غزة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الثاني على التوالي، موقعا شهداء وجرحى ودمارا في ممتلكات الفلسطينيين المدنية ومواقع وأراض في مختلف المناطق.

وأفادت مصادر محلية ومستشفيات قطاع غزة بأن حصيلة الشهداء خلال 24 ساعة بلغت 10 شهداء، من بينهم سيدة وجنينها، ورضيعة، وإصابة 50 مواطنا بجروح مختلفة جراء التصعيد الإسرائيلي المستمر.

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وأكدت المصادر أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن أكثر من 100 غارة، إضافة إلى استهداف المدفعية والبوارج أكثر من 100 موقع، بينها بنايات، وعمارات سكنية، تضم مؤسسات إعلامية، إضافة إلى قصف وتدمير أراض ودفيئات زراعية في القطاع.

وفي تطور عدواني غاشم، استدعى الجيش الإسرائيلي لواء مدرعات لمنطقة الحدود مع قطاع غزة. وقال المتحدث العسكري رونين مانليس إنه «لا توجد جهود وساطة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في الوقت الراهن».

وكلف رئيس الوزراء وزير الدفاع الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الجيش بـ»مواصلة الهجمات المكثفة في قطاع غزة»، وقال نتنياهو في مستهل الاجتماع الأسبوعي لحكومته «أوعزت لجيش الدفاع بمواصلة الهجمات المكثفة، وتعزيز قوام القوات المنتشرة حول قطاع غزة بقوات مدرعة ومدفعية ومشاة»، وحمل حركة حماس المسؤولية.