السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - القاهرة وافق المجلس الانتقالي السوداني أمس على تشكيل مجلسين، أحدهما مجلس «سيادة» بأغلبية مدنية، والآخر مجلس «دفاع وأمن» بأغلبية عسكرية. واشترط الانتقالي أن يكون مجلس السيادة برئيس ونائب «عسكريين»، وأن تكون صلاحيات مجلس الدفاع المقترح واسعة، فيما أكد السياسي السوداني البارز الصادق المهدي أنه لن يترشح لرئاسة البلاد في أعقاب الفترة الانتقالية، وقال إن له مهام أخرى، موضحا أن حزبه لن يشارك في الفترة الانتقالية، وأن دوره سيكون «مهندسا وليس مقاولا».



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الانتقالي السوداني يوافق على مجلس السيادة بشروط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.