كيم أشرف على الصواريخ وسول: أسلحة تكتيكية موجهة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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ذكرت وسائل إعلام حكومية كورية شمالية أمس أن الزعيم كيم جونج أون أشرف بنفسه على إطلاق عدد من القذائف الصاروخية قصيرة المدى باتجاه بحر اليابان.

وقالت إن كيم أشرف على إطلاق القذائف لتحفيز الجيش بأكمله بشكل أكثر قوة من أجل تعزيز الكفاءة القتالية، وبالتالي يكون في وضع الاستعداد القتالي طوال الوقت، وحذرت سول بيونج يانج من أي إجراءات يمكن أن تصعد التوترات في شبه الجزيرة.

وأكدت وزارة الدفاع بكوريا الجنوبية أن القذائف التي أطلقتها جارتها تشمل أسلحة تكتيكية موجهة جديدة، إضافة إلى قاذفات صواريخ متعددة الفوهات من عيار ما بين 240 و330 ملم، طبقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء أمس.

وقالت الوزارة إن القاذفات قطعت مسافة من 70 إلى 240 كلم، معدلة الرقم الذي تم تقديره سابقا الذي أشار إلى أن مدى القاذفات اقتصر على 200 كلم، وأضافت أن الموقع الذي راقب من خلاله الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج-أون إطلاق القاذفات يقع على مسافة من موقع الإطلاق.

رد فعل أمريكا على صواريخ كوريا:

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البيت الأبيض

نحن على علم بتحركات كوريا الشمالية.

ترمب

يعرف كيم أنني معه ولا أريد أن يخلف وعده لي.. الاتفاق سيحدث.

جون بولتون

تابعنا عملية الإطلاق بشكل مفصل.