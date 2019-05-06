رئيس وزراء العراق: خسرنا ملايين البشر في حرب داعش

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكد رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي أنه يتعين على العالم دعم بلاده بعد ما قدمته من تضحيات ودماء من أجل جعل العالم أكثر سلاما.

وقال عبدالمهدي لوكالة الأنباء الألمانية «العراق قدم تضحيات كبيرة لمحاربة داعش.. خسر الملايين من أبنائه من نساء ورجال وأطفال من الانتماءات كافة، وأعتقد أن العراق بهزيمة داعش ساعد العالم، وساعد أوروبا بالذات في التقليل من الهجرة وفي جعل العالم أكثر سلاما عما كان عليه في الأعوام الماضية.

العراق يجب أن يدعم وأن يتم التعامل معه بشكل مختلف، وليس أن ترمى عليه المشاكل».