شكرا لقرائتكم الإمارات تفرج عن زورق عسكري قطري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أفرجت الإمارات الاثنين عن زورق عسكري قطري على متنه 4 أشخاص، ودخل المياه الإقليمية في 30 أبريل الماضي. وحسب وكالة الأنباء الإماراتية، فإن من كانوا على متن الزورق هم ملازم أول محمد حسم الهيل (قطري الجنسية) ووكيل عريف سعيد ناصر المري (قطري الجنسية) ووكيل عريف محمد رياض البلتاجي (فلسطيني الجنسية) وجندي فايز تلكوم (هندي الجنسية). وأعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن الزورق العسكري القطري الذي يحمل علم دولة قطر دخل المياه الإقليمية للدولة يوم 30 أبريل الماضي وعلى متنه الأشخاص الأربعة وجميعهم عسكريون.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الإمارات تفرج عن زورق عسكري قطري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.