وزير الدفاع الأميركي يعتبر إيران مصدر "تهديد جدي"

اسماء السيد - واشنطن: اعتبر وزير الدفاع الأميركي بالوكالة باتريك شاناهان أن نشر حاملة طائرات أميركية في منطقة الشرق الاوسط هو "رد على مؤشرات حول وجود تهديد جدي من قبل قوات النظام الايراني".
وكتب الوزير الأميركي في تغريدة على تويتر "ندعو النظام الايراني الى التوقف عن أي استفزاز. نحمل النظام الايراني مسؤولية أي هجوم على القوات الاميركية او على مصالحنا"، موضحا أنه سمح الأحد بتوجه حاملة الطائرات "يو أس أس ابراهام لنكولن" الى الشرق الاوسط مع مجموعة من المقاتلات.
وكان البيت الابيض اعلن مساء الاحد نشر حاملة الطائرات معتبرا أنها "رسالة واضحة لا لبس فيها" الى طهران بسبب وجود "تحذيرات مقلقة" لم يكشف عنها.
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