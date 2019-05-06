إيران تعتبر نشر حاملة الطائرات الأميركية خبرا "فاقد الاهمية"

اسماء السيد - طهران: نددت إيران الإثنين بإرسال حاملة طائرات أميركية إلى الشرق الأوسط ووصفت الحدث بالخبر القديم "الذي فقد أهميته"، وفق الوكالة الرسمية الإيرانية.

وكان مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جون بولتون أعلن الأحد أنّ "الولايات المتحدة ستنشر حاملة الطائرات يو إس إس أبراهام لينكولن وقوّةً من القاذفات في منطقة القيادة الوسطى الأميركية" في الشرق الأوسط.

وأضاف أنّ هذا الانتشار "رسالة واضحة لا لبس فيها إلى النظام الإيراني: سنرد بلا هوادة على أي هجوم ضد مصالح الولايات المتحدة أو حلفائنا"، من دون أن يوضح طبيعة التهديدات المنسوبة إلى طهران.

ونقلت وكالة "ارنا" عن المتحدث باسم المجلس الأعلى للأمن القومي كيوان خسروي، أنّه "بعد الرصد الدقیق" من جانب القوات الإيرانية "تبیّن بأن حاملة الطائرات كانت قد دخلت میاه البحر الابیض المتوسط قبل 21 یوماً".

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وأضاف خسروي أنّ إعلان بولتون "جاء لأغراض غاشمة عبر توظیف حادث كان قد فقد أهمیته، بهدف اثارة حرب نفسیة". ورأى أنّ "بولتون یفتقر إلى الخبرة العسكریة والامنیة، وجاءت تصریحاته لأغراض استعراضیة".

وسبق أن تم نشر حاملة الطائرات يو إس إس أبراهام لينكولن في الخليج، خاصة خلال الاجتياح الأميركي للعراق عام 2003.

وانسحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 8 ايار/مايو من الاتفاق النووي الموقع عام 2015 والذي كان يهدف إلى منع طهران من حيازة قنبلة نووية.

وأعاد ترامب منذ ذلك الوقت العقوبات الاقتصادية ضد طهران ولم يتوقف في الأثناء عن تعزيز "حملة الضغط القصوى" عليها.