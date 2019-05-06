شكرا لقرائتكم خبر عن لا يمثلني.. هاشتاج قطرى يتصدر تويتر للتبرؤ من تميم بن حمد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إمام الفاسدين، الراقص مع الذئاب، لا يمثلني، بتلك الكلمات تبرأ أهل قطر من تميم، حيث أغرق معارضو النظام القطري السوشيال ميديا بكلمات يؤكدون فيها استنكارهم لأفعال ذلك النظام.

ودشن رواد تويتر هاشتاج #اهل_قطر يتبراون_من_تميم للرد على التصرفات غير المسئولة وفقاً لوصفهم، والتي صدرت من أكبر الباكر الأمين العام للمجلس الوطني للسياحة في قطر والرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية، والتي تصف المصريين بأنهم اعداء.

ووجة المعارضون القطريون التحية لمصر مستنكرين تصريحات الباكر وأنها تسير علي خطي تميم الذي فشل في إدارة السياسة القطرية الخارجية مع الدول العربية، وسقط بقطر وشعبها إلى الهواية ووضعها في قائمة المنبوذين .