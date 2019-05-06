أمير قطر يتلقى اتصالاً هاتفيًا من رئيس وزراء إحدى دول المقاطعة

القاهرة – مصراوي:

تلقى أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، اتصالًا هاتفيًا من رئيس الوزراء البحريني، خليفة بن سلمان آل خليفة، هنأه فيها بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وذلك بحسب ما ذكرته صحيفة الراية القطرية.

وأعلنت مصر والبحرين والسعودية والإمارات، مقاطعة قطر، في العام 2017، بسبب دعمها للتنظيمات الإرهابية في المنطقة.

وكان الشيخ خالد بن أحمد، وزير الخارجية البحريني، قال إن المقاطعة التي أعلنتها بلاده إلى جانب كلا من السعودية والإمارات ومصر ضد قطر لا يمكن وصفها بـ"الحصار" بل هي "إغلاق أبواب لصد الضرر".

وقال: "الأمور بيد قطر....