رئيس العراق: لا نقبل بأي ضرر تتعرض له إيران ونرفض التوترات في المنطقة

شدّد الرئيس ​العراق​ي ​برهم صالح​ على أنّ "بلاده ترفض أيّ توترات في المنطقة، وكذلك لا تقبل بأن يتعرّض شعب ​إيران​، البلد المسلم والشقيق، لأدنى ضرر وأذى".

ولفت خلال اتصال هاتفي أجراه مع نظيره الإيراني ​حسن روحاني​، لتهنئته والحكومة والشعب الإيراني بمناسبة حلول ​شهر رمضان​ المبارك، إلى أنّ "العلاقات بين إيران والعراق تقوم على أُسس متينة في التاريخ والثقافة والمصالح المشتركة لكلا الشعبين". وأكّد أنّ "بلاده عازمة على توطيد العلاقات بين البلدين"، منوّهًا إلى أنّ "مساعي بلاده تصبّ في سياق توطيد العلاقات بين البلدين وفق الاتفاقات الطيّبة الموقّعة بينهما، وهو ما يشكّل الحدّ الأدنى بهدف خدمة بلداننا وشعوبها".

ووصف صالح، الوضع في المنطقة بالمثير للقلق، موضحًا "أنّنا أعلنّا مواقفنا حيال شؤون المنطقة بصراحة ومرات عدّة". وبيّن أنّ "مواقف بلاده متطابقة مع مواقف ​ايران​ حيال ​القضية الفلسطينية​. نحن باعتبارنا قادة للبلدان الإسلامية، نتحمّل المسؤولية في دعم ​الشعب الفلسطيني​ ووضع نهاية لاعتداءات الكيان الصهيوني".