الاتحاد الإفريقي سيتسلم تقريرا مرحليا حول السودان خلال أسبوعين

أعلن المبعوث الخاص للاتحاد الإفريقي إلى ​السودان​، محمد الحسن ولد لبات، من ​الخرطوم​ أنّ "مجلس السلام والأمن في هذه المنظمة سينظر خلال أسبوعين في تقرير مرحلي حول العملية الانتقالية في هذا البلد".

وركّز على أنّ "حالة السودان، ورغم خصوصيّتها، ستُقاس بناء على مبادئ ونصوص الاتحاد الإفريقي". وأكّد أنّ "مجلس السلام والأمن في الاتحاد الإفريقي أعطى مهلة ثلاثة أسابيع لرئاسة مفوضية المنظمة لتقدّم تقريرًا تقيّم فيه الوضع في السودان"، موضحًا أنّه "بقي أسبوعان لكي يتمّ تقديم التقرير ودراسته واتخاذ التدابير المناسبة".

ويطالب الاتحاد الإفريقي بانتقال سريع للسلطة من العسكريين إلى المدنيين، تحت طائلة تعليق عضوية السودان في هذه المنظمة.

يُذكر أنّ في مطلع أيار، أمهل الاتحاد الإفريقي ​المجلس العسكري​ السوداني، الّذي يتولّى السلطة في البلاد منذ الإطاحة بالرئيس ​عمر البشير​ في 11 نيسان، مدّة 60 يومًا لتسليم السلطة إلى هيئة مدنية وإلّا فإنّه سيعلّق عضوية السودان.