"كتائب القسام": تجاوزنا القبة الحديدية بعشرات الصواريخ دفعة واحدة

أعلن الناطق باسم "​كتائب القسام​" الجناح المسلّح لـ"​حركة حماس​"، أبو عبيدة، أنّ "الكتائب" استطاعت تجاوز القبة الحديدية الإسرائيلية، من خلال اعتماد تكتيك إطلاق عشرات ​الصواريخ​ من غزة، دفعة واحدة".

وركّز في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "كثافة النيران العالية والقدرة التدميرية الكبيرة للصواريخ الّتي أدخلتها القسام على خط المعركة، نجحا في إيقاع خسائر ودمار لدى العدو، ممّا أربك حساباته".

وكان قد شهد ​قطاع غزة​ منذ صباح السبت وحتّى فجر الاثنين، تصعيدًا عسكريًّا حيث شنّ ​الجيش الإسرائيلي​ غارات جوية ومدفعية عنيفة على أهداف متفرقة في القطاع، فيما أطلقت ​فصائل المقاومة​ بغزة رشقات من الصواريخ تجاه جنوبي إسرائيل.

وقد أدّت الغارات إلى مقتل 27 فلسطينيًّا وإصابة 154 مواطنًا، بحسب وزارة الصحة بالقطاع.

وعلى الجانب الآخر، قُتل 4 إسرائيليين، وأُصيب 130 على الأقل معظمهم بالصدمة، جراء الصواريخ الفلسطينية الّتي أطلقت من قطاع غزة، بحسب الإعلام العبري.