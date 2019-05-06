نائبة روسية تصل إلى سوريا لإجراء محادثات لمعالجة الأطفال السوريين بالقرم

أعلنت نائبة مجلس الدوما الروسي ناتاليا بوكلونسكايا "وصول وفد من جمهورية القرم إلى سوريا"، مشيرة إلى أن "الموضوع الرئيسي للزيارة هو مفاوضات مع وزارة الصحة السورية حول تنظيم علاج الأطفال السوريين المصابين والمرضى في مصحات جمهورية القرم".
وأشارت بوكلونسكايا إلى أنه "على هامش منتدى يالطا الاقتصادي الدولي الخامس، الذي عقد في أواخر نيسان تم عقد محادثات بين رئيس القرم سيرغي أكسينوف ووزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في الجمهورية العربية السورية محمد الخليل، تلقى رئيس القرم خلاله طلبًا باستقبال حوالي 50 جريحًا ومريضاً من الأطفال السوريين إلى شبه جزيرة القرم".
وفي سياق متصل أعلن النائب الأول لرئيس منظمة المحاربين القدامى الروسية "أخوة القتال" دميتري سابلين، يوم أمس، أن "طلاب مدرسة أبناء الشهداء في طرطوس وصلوا إلى روسيا بدعوة من المنظمة، حيث سيمضون عطلة عيد النصر في الحرب الوطنية الكبرى في مركز الاستجمام الدولي للأطفال "أرتيك" جنباً إلى جنب مع أطفال العسكريين الروس الذين قضوا في سوريا".
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