قوى الحرية والتغيير في السودان تتسلم وثيقة خاصة من المجلس العسكري

أكّدت ​قوى الحرية والتغيير​ في ​السودان​ أنها "تسلمت وثيقة ​المجلس العسكري​ الخاصة بهياكل واختصاصات وسلطات المرحلة الانتقالية".

وكان الجيش السوداني قد عزل الرئيس عمر البشير في 11 نيسان، بعد 3 عقود من حكمه البلاد، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي.

وشكل الجيش مجلسًا عسكريًا انتقاليًا، وحدد مدة حكمه بعامين، إلا أن رئيسه وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف، استقال بعد يوم من توليه المنصب جراء رفض شعبي، وخلفه عبد الفتاح البرهان، وسط محاولات للتوصل إلى تفاهم مع أحزاب وقوى المعارضة بشأن إدارة المرحلة المقبلة.