منظمة إنسانية: نحو مليوني شخص بالصومال يعانون من نقص حاد بالغذاء بسبب الجفاف

أعلن مدير مكتب ​الصومال​ في المجلس النروجي للاجئين، فيكتور موزيس، أنّ "نحو مليوني صومالي يعانون من نقص حاد في الغذاء، بينهم مئات آلاف الأطفال بسبب موجة جفاف تضرب البلاد"، مركّزًا على أنّ "الوضع الإنساني تدهور بوتيرة مقلقة بسبب الجفاف".

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