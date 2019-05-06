روحاني: على بلدان المنطقة منع غطرسة أميركا الرامية لزعزعة الاستقرار بالمنطقة

أكّد الرئيس الايراني حسن روحاني "ضرورة تعزيز بلدان المنطقة للتعاون في ما بينها وتفهّم الظروف الحسّاسة الجارية، بهدف منع غطرسة الولايات المتحدة الأميركية الرامية إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة".
ولفت اثناء اتصال هاتفي أجراه معه نظيره العراقي برهم صالح، إلى "مخطّطات أميركا الرامية لعرقلة تصدير النفط الإيراني"، مركّزًا على أنّ "هذه الخطوات تعود بالضرر على شعوب المنطقة وكذلك الشعب الأميركي".
وفي سياق آخر، وصف الاتفاقات بين طهران وبغداد بـ"القيّمة في مسار توطيد العلاقات بين البلدين"، عادًّا الجهود المبذولة في سياق "تمتين الأواصر بينهما أكثر ممّا مضى رغبة للشعبين الإيراني والعراقي". وأعرب عن ارتياحه لـ"رسوخ الأمن والاستقرار والوحدة في العراق بلد الجوار".
وهنّأ روحاني، نظيره العراقي وحكومته وشعبه بحلول شهر رمضان المبارك، مشيرًا إلى أنّ "البلدين لديهما وجهات نظر متقاربة حيال الشؤون الحساسة في المنطقة والعالم".
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