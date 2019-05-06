توجّه وزير المهجرين غسان عطالله بالشكر إلى رئيس الجمهورية ميشال عون، لافتًا إلى أنّ "لأوّل مرّة منذ زمن طويل، نشعر أنّه باتت هناك دولة تتجنّد بمكوّناتها كافّة لحلّ أيّ مشكل عالق أو لمعالجة أي مسألة شائكة".
وشدّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "مَعكَ سنضع حدًّا للشائعات الخبيثة حول الأوضاع الاقتصاديّة والماليّة في البلاد".
كانت هذه تفاصيل خبر عطالله شكر الرئيس عون: لأول مرة نشعر أنه باتت هناك دولة تتجند لحل أي مشكل عالق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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