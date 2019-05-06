بلدية بقسطا رفعت أكبر مجسم لفانوس رمضاني في لبنان

رفعت ​بلدية بقسطا​ شمال شرق ​مدينة صيدا​، أكبر مجسّم لفانوس رمضاني في ​لبنان​ عند مدخل البلدة، وأَشرف رئيس بلدية بقسطا ​ابراهيم مزهر​ على الفكرة ورَسم الخرائط وصولًا إلى التنفيذ.

وقد أُنجز تركيب الفانوس بوقت قياسي (أقل من يوم واحد)، بمشاركة شاحنات ورافعات وعدد كبير من العمال.

وأوضح مزهر أنّ "ارتفاع الفانوس الرمضاني بلغ 21 مترًا، وعرض قاعدته 6 أمتار". وشكر "كلّ الّذين ساهموا في نجاح هذا المشروع"، مؤكّدًا أنّ "بقسطا تميّزت هذا العام بزينتها الرمضانية في كلّ الشوارع الرئيسيّة وعند مدخل البلدة، حيث وضع مجسم الفانوس".