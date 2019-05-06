رفعت بلدية بقسطا شمال شرق مدينة صيدا، أكبر مجسّم لفانوس رمضاني في لبنان عند مدخل البلدة، وأَشرف رئيس بلدية بقسطا ابراهيم مزهر على الفكرة ورَسم الخرائط وصولًا إلى التنفيذ.
وقد أُنجز تركيب الفانوس بوقت قياسي (أقل من يوم واحد)، بمشاركة شاحنات ورافعات وعدد كبير من العمال.
وأوضح مزهر أنّ "ارتفاع الفانوس الرمضاني بلغ 21 مترًا، وعرض قاعدته 6 أمتار". وشكر "كلّ الّذين ساهموا في نجاح هذا المشروع"، مؤكّدًا أنّ "بقسطا تميّزت هذا العام بزينتها الرمضانية في كلّ الشوارع الرئيسيّة وعند مدخل البلدة، حيث وضع مجسم الفانوس".
كانت هذه تفاصيل خبر بلدية بقسطا رفعت أكبر مجسم لفانوس رمضاني في لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.