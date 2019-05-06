بلدية الشويفات استنكرت الإشكال الذي حصل بالمدينة وأكدت الإحتكام للقضاء

أعلنت بلدية ​مدينة الشويفات​، "استنكارها الشديد للإشكال الّذي وقع في المدينة وتمّ الإعتداء خلاله على عضو المجلس البلدي هيثم عربيد وشبّان من العائلة"، لافتةً إلى أنّ "ما حصل يستدعي محاسبة الفاعلين، وهي بدورها ستقوم بمحاسبتهم وفقًا للأنظمة المرعية الإجراء".

وأكّدت البلدية في بيان، "تضامنها مع عربيد وعائلته، ومتابعتها لهذا الموضوع حتّى النهاية"، داعيةً ​القضاء​ إلى "التحرّك السريع ومحاسبة الفاعلين، حيث نحتكم جميعًا إليه ولنا ملء الثقة بعمله وحكمة قراراته".