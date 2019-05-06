أعلنت بلدية مدينة الشويفات، "استنكارها الشديد للإشكال الّذي وقع في المدينة وتمّ الإعتداء خلاله على عضو المجلس البلدي هيثم عربيد وشبّان من العائلة"، لافتةً إلى أنّ "ما حصل يستدعي محاسبة الفاعلين، وهي بدورها ستقوم بمحاسبتهم وفقًا للأنظمة المرعية الإجراء".
وأكّدت البلدية في بيان، "تضامنها مع عربيد وعائلته، ومتابعتها لهذا الموضوع حتّى النهاية"، داعيةً القضاء إلى "التحرّك السريع ومحاسبة الفاعلين، حيث نحتكم جميعًا إليه ولنا ملء الثقة بعمله وحكمة قراراته".
كانت هذه تفاصيل خبر بلدية الشويفات استنكرت الإشكال الذي حصل بالمدينة وأكدت الإحتكام للقضاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.