الأمن القومي الإيراني: بولتون يفتقد للفهم العسكري والأمني

أكّد المتحدث باسم المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني كيوان خسروي، ردًّا على بيان مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون بشأن إرسال حاملة الطائرات "لينكولن" إلى المنطقة كرسالة تحذيرية إلى إيران"، أنّ "بولتون يفتقد للفهم العسكري والأمني، وانّ تصريحاته تبدو على الأغلب نوعًا من حبّ الظهور".
واستبعد في تصريح، أن "يبادر الجيش الأميركي إلى اختبار قدرات القوات الإيرانية المسلحة الّتي أثبتت نجاحها"، لافتًا إلى أنّ "بناءً على الرصد الدقيق الّذي تقوم به القوات المسلحة لإيران، فإنّ حاملة الطائرات "لينكولن" دخلت قبل 21 يومًا البحر المتوسط، وانّ بيان بولتون يبيّن توظيفًا ساذجًا لورقة محترقة في الحرب النفسية".
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