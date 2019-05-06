NBN: تمّ تأجيل البت بكل البنود المتعلقة بالشارع خلال جلسة الحكومة

أكّدت قناة الـ "NBN" أنه "تمّ تأجيل البت بكل البنود المتعلقة بالشارع خلال ​جلسة الحكومة​ لمناقشة ​الموازنة​ العامة"، مشيرة إلى أن "من بين هذه البنود البند 30 المتعلق بالضريبة على الفوائد للمصارف، والبند 49 المتعلق بتعويضات التقاعد للعسكريين، والبند 60 المتعلق بتقديم المؤسسات العامة موازناتها لوزراة المال".

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