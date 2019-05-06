الدفاع المدني: إخماد حريقي أعشاب يابسة في عينبال ومحمية صور

ذكرت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني، أنّ "عناصر من ​الدفاع المدني​ أخمدوا حريقًا شبّ في أعشاب يابسة وهشيم في عينبال - ​الشوف​".

وبيّنت أنّ "عناصر أخمدوا أيضًا حريقًا شبّ في أعشاب يابسة في محمية صور".