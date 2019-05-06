موظفو مستشفى صيدا الحكومي: رفضنا اقتراح وزير الصحة ونؤكد الاستمرار بالإضراب

ركّزت لجنة موظفي "​مستشفى صيدا الحكومي​"، على أنّ "ردًّا على بيان صادر من مكتب وزير الصحة العامة ​جميل جبق​ بتاريخ اليوم، بأنّ هناك اجتماعًا حصل مع ممثّلي الموظّفين وتمّ الاتفاق على فكّ الإضراب في "مستشفى صيدا الحكومي"، نوضح أنّ فعلًا حصل اجتماع بين وفد مصغّر من موظفي "صيد الحكومي" ووزير الصحة الّذي عرض بدوره اقتراحًا لفكّ الإضراب في المستشفى".

ولفتت في بيان، إلى أنّ "عندها، حصل اجتماع معنا كلجنة موظفين وتمّ رفض الاقتراح لأنّه يتبنّى وجهة نظر الإدارة وهي ظالمة بحقّ 300 موظف ولا تؤمّن دفع الرواتب المتأخّرة وتأمين استمراريتها؛ لذا تمّ رفض الاقتراح من الأساس".

وأعلنت اللجنة "الاستمرار بالإضراب، مع الحفاظ على استقبال الحالات الطارئة وغسيل الكلى والمختبر والأشعة".