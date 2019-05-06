الحريري بعد اللقاء الثلاثي في بعبدا: لبنان بعيد عن الافلاس وذاهبون لتنظيم الامور بالدولة

لفت رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ الى "اننا نقوم بإلاصلاح في البلد، واليوم هناك شائعات كاذبة حول مواضيع لم نناقشها في ​الموازنة​ ولا نريد ان نناقشها، والسؤال اليوم: هل نحن بلدا معافى اقتصاديا؟"، مركزا على "أننا اليوم أمام أزمة اقتصادية ونحن نعمل لمعالجتها".

ورأى الحريري، بعد لقاء ثلاثي مع رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ في قصر بعبدا، أن "موظفي القطاع العام لا يحق لهم الاضراب، كما ان موظفي المرفأ والاساتذة في ​الجامعة اللبنانية​ اليوم يضربون على شيء غير موجود. لكن اليوم لا يمكن في دولة ان يكون هناك 15 معيار لـ15 مصلحة يعملون نفس الشيء، ونحن اليوم نقوم بإصلاح وتقشف، ولكن بالمقابل هناك 12 مليار دولار ان كان من "مؤتمر سيدر" او قوانين بـ3 مليار دولار مشاريع في مجلس النواب تحرك ​الوضع الاقتصادي​ في البلد".

واعتبر انه لا يمكن ان يبقى النمو في البلد 1 بالمئة، ومع الاصلاحات نريد ان نصل الى 7 و8 بالمئة، ومع الرئيس عون وبري نريد تحسين الامور. اضاف "نحن ذاهبون لتنظيم الامور في الدولة". واكد ان لبنان بعيد عن الافلاس. واشار الى ان كل القطاعات ستساهم في الموازنة ومن ضمنها القطاع المصرفي، ويجب علينا ان نعمل مع بعض وليس ضد بعض، وكل الاصلاحات ليست مفروضة من "سيدر" بل من اجل ان يكون هناك معيار واحد في الدولة ومن اجل الدولة اللبنانية. وسأل "من اجل ماذا الاضرابات اليوم، حتى الان لا افهم لماذا حصلت؟".

وفي موضوع البنك المركزي، اكد ان البنك لديه استقلالية عن كل شيء، وهذا الموضوع اثبت في كل المراحل من الحرب الى الان، ومصلحة لبنان هي كذلك، والقانون الدولي يمنع الدولة ان يكون لها سطوة على البنك المركزي، واكد انه يوم غد امور مصرف لبنان ستكون محلولة وذلك بعد حديثي مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

واكد انه لا مس بالفقير لا من قريب ولا من بعيد، ولكن هناك من يبث شائعات حول افلاس البلد.