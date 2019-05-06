المعارضة التركية: قرار إعادة التصويت في اسطنبول من مظاهر الديكتاتورية

اعتبر نائب رئيس ​حزب الشعب الجمهوري التركي​ المعارض أونورسال أديغوز أن "القرار اللجنة العليا للانتخابات بإعادة إجراء ​الانتخابات​ في ​اسطنبول​ دليل على الديكتاتورية في البلاد. هذه المنظومة التي تتجاوز إرادة الشعب وتتجاهل القانون ليست ديمقراطية ولا شرعية. هذه ديكتاتورية سافرة"، مشيرًا إلى أنه "من غير القانوني الفوز على ​حزب العدالة والتنمية​ أي الحزب الحاكم".

من جانبه، أعلن مرشح حزب الشعب الجمهوري لانتخابات رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو أنه "بانتظار بلاغ رسمي من لجنة الانتخابات بشأن هذا القرار".

وأشارت نتائج فرز الأصوات في انتخابات اسطنبول إلى تقدم مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض أكرم إمام أوغلو على مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم بن علي يلدريم بفارق ضئيل.

وتأجل إعلان النتائج النهائية للانتخابات على خلفية رفع حزب العدالة والتنمية شكوى بخصوص حدوث انتهاكات أثناء الانتخابات.

وأعلنت الهيئة العليا للانتخابات أن انتخابات الإعادة في إسطنبول ستجري في 23 حزيران المقبل.