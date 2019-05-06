النشرة: إشكال في بريتال أدى لإطلاق نار وقذائف صاروخية على خلفية خطف سوري

أفاد مراسل "النشرة" في ​البقاع​ بأنّ "إشكالًا في ​بريتال​ أدّى إلى ​إطلاق نار​ و​قذائف صاروخية​ بين "ق. ص. ح" و"م. ا. ص" من جهة، و"ح. ع. ط." الملقّب بـ"حسن طرطق" من جهة ثانية؛ على موضوع خطف سوري منذ شهر".

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