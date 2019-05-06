رفع الحد الأدنى للهندسة وزيارات مفاجئة.. تعرّف على قرارات مجلس شؤون المعاهد العليا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد قاسم:

عقد مجلس شئون المعاهد أمس الأحد، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعه الدوري، بحضور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، والسيد عطا رئيس قطاع التعليم، ومحمد الطيب مساعد الوزير للشئون الفنية، ورؤساء لجان قطاعات المعاهد وأعضاء المجلس.

وقال الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن المجلس اتخذ عدة قرارات لتحسين وتطوير العملية التعليمية داخل المعاهد.

وأصدر المجلس عدة قرارات يستعرضها الخليج 365..

- رفع الحد الأدنى للقبول بقطاع المعاهد الهندسية ليصبح أقل بنسبة 10% من الحد الأدنى للقبول بقطاع كليات الهندسة بالجامعات الحكومية بدءًا من التنسيق للعام الدراسى القادم 2019-2020.

- تحديث اللوائح الأكاديمية ومراجعة المناهج الدراسية بالمعاهد كل 5 سنوات.

- مراجعة أعداد الطلاب المقبولين في كل تخصص، بما يتلائم مع احتياجات المجتمع.

- المجلس وافق على طلب بعض المعاهد بتحصيل الرسوم الدراسية بنظام الدفع الإلكتروني مع التوجيه بتعميم النظام بباقي المعاهد.​

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- استمرار تنظيم الوزارة لزيارات ميدانية مفاجئة للمعاهد.

- تخصيص غرفة عمليات بالوزارة أثناء فترة الامتحانات للتصدي لأي مخالفات.

- تنظيم برامج للطلاب لاستغلال الإجازة الصيفية في مختلف الأنشطة العلمية والثقافية والفنية والرياضية.

- مشاركة المعاهد في مبادرة "صنايعية مصر" الرئاسية التي تهدف لتدريب طلاب التعليم الفني بالكليات الهندسية على الحرف والمهن المختلفة.

- تنظيم مسابقة مع بداية العام القادم لأفضل معهد في مجالي التحول الرقمي، والمشاركة المجتمعية على غرار مسابقة المجلس الأعلى للجامعات لأفضل جامعة.

- تقديم حوافز للمعاهد التي تنجح في تطوير بنيتها التحتية الالكترونية.

وأكد عبدالغفار، حرص الوزارة على رفع مستوى المعاهد الفنية التابعة لها لضمان تقديم خدمة تعليمية متميزة، مؤكدا على الدور الهام الذي يقوم به قطاع المعاهد في استيعاب جزء كبير من الأعداد المتزايدة في أعداد الطلاب، والمساهمة في تقديم مسار تعليمي موازي لما تقدمه الجامعات.

وأشاد بتميز المستوى التعليمي الذي تقدمه العديد من المعاهد الفنية، مشددا على متابعة استكمال جميع المعاهد للمقومات اللازمة لضمان أداء دورها على أفضل وجه من حيث توافر الامكانيات المادية وأعضاء هيئة التدريس.