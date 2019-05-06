القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي يطلب من إيران "التوقف عن كافة أشكال الاستفزاز"

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن (د ب أ)

طلب القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي باتريك شاناهان، من النظام الإيراني "التوقف عن كافة أشكال الاستفزاز" وقال إن الولايات المتحدة سوف تحاسب إيران عن أي هجوم على القوات أو المصالح الأمريكية .

وأدلى شاناهان بهذه التصريحات عبر موقع تويتر بعد يوم من الاعلان عن نشر مجموعة حاملة طائرات وقوة ضاربة من قاذفات القنابل إلى الشرق الأوسط.

واضاف المسؤول الأمريكي أن نشر هذه الوحدات يمثل "إعادة تموضع حصيف للإمكانيات ردا على مؤشرات على وجود تهديد موثوق به من جانب قوات النظام افيراني"

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كان مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون أعلن في وقت متأخر أمس الأحد أن الولايات المتحدة سترسل مجموعة حاملة طائرات وقوة من القاذفات إلى الشرق الأوسط لتبعث بــ"رسالة واضحة لا لبس فيها" إلى إيران.

وقال بولتون إن نشر مجموعة حاملة الطائرات "يو إس إس ابراهام لنكولن" إلى منطقة القيادة المركزية الأمريكية كان استجابة "لعدد من المؤشرات والتحذيرات المقلقة والمتصاعدة".

وقال بولتون في بيان "هدف النشر هو إرسال رسالة واضحة لا لبس فيها إلى النظام الإيراني مفادها أن أي هجوم على مصالح الولايات المتحدة أو على مصالح حلفائنا سيقابل بقوة لا هوادة فيها".

وأضاف "الولايات المتحدة لا تسعى إلى الدخول في حرب مع النظام الإيراني، لكننا على استعداد تام للرد على أي هجوم، سواء بالوكالة أو مع فيلق الحرس الثوري الإسلامي أو القوات النظامية الإيرانية".