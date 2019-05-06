محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد - محمد الباريسي:
تعرضت مناطق متفرقة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الإثنين، لرياح ترابية شديدة مصحوبة بارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، أدت إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية والرأسية، على الطرق وتسببت في زحف الرمال على الطرق الإسفلتية.
ورفعت الأجهزة المختصة بالمحافظة درجة الاستعداد إلى القصوى، تحسبا لوقوع أحداث نتيجة الطقس السيئ.
ومن جانبها شددت مديرية الأمن وإدارة مرور الوادي الجديد على السائقين، وقائدي المركبات بضرورة توخى الحذر أثناء القيادة في ظل تلك الظروف المناخية السيئة، وعدم تجاوز السرعات المقررة، حفاظا على سلامتهم.
كانت هذه تفاصيل خبر رياح محملة بالأتربة تضرب الوادي الجديد في أول أيام رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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