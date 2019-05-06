سريلانكا: جميع المتورطين في هجمات عيد الفصح اعتقلوا أو قتلوا

محمد اسماعيل - القاهرة - كولومبو (أ ش أ)
أعلنت الشرطة في سريلانكا، أن جميع المشتبه بهم أو من هم على صلة مباشرة بتفجيرات عيد الفصح في البلاد، التي وقعت الشهر الماضي، تم اعتقالهم أو قتلهم.
ونقلت قناة "يورونيوز" الأوروبية اليوم الاثنين، عن الشرطة السريلانكية قولها - في بيان - إن قوات الأمن صادرت، إلى جانب ذلك، موادًا لصناعة القنابل كان من المقرر استخدامها في هجمات مستقبلية من قِبل هؤلاء المسلحين المتورطين في الهجمات التي راح ضحيتها أكثر من 250 شخصًا.
وأعلنت الرئاسة السريلانكية أواخر الشهر الماضي حظر جماعتين إرهابيتين؛ للاشتباه في مسؤوليتهما عن تفجيرات عيد الفصح التي هزت البلاد.
يُشار إلى أن تنظيم "داعش" كان قد أعلن مسؤوليته عن الحادث.
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