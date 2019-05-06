صور| صيد وجري ونزهة الكورنيش.. الإسكندارنية تحدوا الطقس أول أيام رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد البدري:

على عكس توقعات خبراء الأرصاد الجوية، شهدت مدينة الإسكندرية طقسا منخفض الحرارة خلال أول أيام شهر رمضان، الاثنين، وسط حالة من التقلبات الجوية الطفيفة على أنحاء المحافظة وسواحلها.

ودفع الانخفاض النسبي في درجات الحرارة، أهالي المدينة الساحلية إلى الخروج للتنزه وممارسة الرياضة على كورنيش الإسكندرية خلال ساعات النهار، بينما فضل عدد من المواطنين التوجه لممارسة هوايتهم المفضلة في صيد الأسماك.

وانتشر العشرات من هواة الصيد على كورنيش الإسكندرية بدءا من منطقة بحري مرورا بالشاطئ المواجه للنصب التذكاري للجندي المجهول بالمنشية، وحتى منطقة الشاطبي وسط المحافظة.

وقال إبراهيم علي، أحد هواة الصيد، إن المناخ جاء على عكس المتوقع لأول أيام رمضان وهو ما شجعه وعدد من أصدقائه في الخروج لصيد الأسماك مشيرا إلى أن الطقس ساهم في ظهور كميات وفيرة من الأسماك التي يسهل صيدها في تلك الأجواء.

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وأضاف محمد السيد، من هواة الصيد، أن طقس أول أيام شهر الصيام شهد وفرة في ظهور أنواع مميزة من أسماك المياه المالحة ومنها "الدينيس، والشراغيش" لافتا إلى أنه يتمنى استمرار ذلك الطقس الذي يجعل ظروف الصيد ملائمة، فضلا عن كونه مناخا لطيفا للصائمين.

على مقربة من موقع تواجد هواة الصيد، جلس أحمد فاروق، يلتقط أنفاسه بعد ممارسة رياضة الجري بجوار كورنيش الإسكندرية، مشيرا إلى أن الطقس شجعه على النزول وممارسة الرياضة، بعد أن كان ينوي قضاء باقي ساعات اليوم في المنزل.

وأضاف أن طقس رمضان هذا العام غير متوقع خاصة وأن الأيام الماضية كانت شديدة الحرارة، معتبرا أن ما حدث اليوم من انخفاض مفاجئ في درجات الحرارة يعتبر إحدى بركات الشهر الكريم من وجهة نظره لتخفيف مشقة الصيام على الناس.

وكان توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود الاثنين "أول أيام شهر رمضان"، طقس شديد الحرارة على الوجه البحري والقاهرة وجنوب البلاد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية.

ومن المتوقع يبدأ الانخفاض التدريجي على البلاد ليكون الطقس لطيفًا على السواحل الغربية نهارا، لطيفا ليلا على الأنحاء كافة، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على شمال البلاد وعلى البحر المتوسط، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.