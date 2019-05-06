صباح اليوم / هدوء حذر في قطاع غزة بعد دخول إتفاقٍ لوقف إطلاق النار حيّز التنفيذ

وكالات- تسود حالة من الهدوء الحذر اليوم، الاثنين 6 ماي 2019، في قطاع غزة، وذلك بعد ساعات من دخول اتفاق لوقف إطلاق النار مع إسرائيل حيز التنفيذ.

وأكدت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أن الجهود المصرية والأممية نجحت في التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين القوات الإسرائيلية والفصائل في قطاع غزة، بعد التصعيد العسكري الذي شهدته الأيام الماضية بين الجانبين.

ونقلت الوكالة عن مصدر مصري القول :"بجهود مصرية، تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل ابتداء من الساعة الرابعة والنصف صباحا بتوقيت فلسطين".

وأكد أن تفاصيل وقف إطلاق النار تشمل "وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، والتزام الاحتلال بتنفيذ إجراءات تخفيف الحصار بما فيها فتح المعابر".

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وأضاف أن الاتفاق يشمل أيضا "وقف استهداف الصيادين والمزارعين والمتظاهرين في المسيرات السلمية شرق القطاع".

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مساء أمس مقتل 28 فلسطينيا منذ بدء التوتر بين الجانبين الجمعة الماضية.

أما إسرائيل فأعلنت انطلاق 690 قذيفة من غزة, ومقتل أربعة إسرائيليين.