إسرائيل تسلم أمريكا معلومات استخبارية عن خطط إيران

أكد موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي، أن إسرائيل سلمت الولايات المتحدة معلومات استخبارية تكشف خطط إيران المحتملة لضرب المصالح الأمريكية في الخليج.
وكشف الموقع، نقلا عن مصادر له، أن المعلومات المذكورة تم تسليمها للبيت الأبيض قبل إعلان مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي، جون بولتون، قرار واشنطن بعث "رسالة" لطهران، متمثلة بمجموعة سفن ضاربة على رأسها حاملة الطائرات
ونقل الموقع عن مصدر له في الحكومة الإسرائيلية: "لا يزال غير واضح لنا ما الذي يحاول الإيرانيون فعله وكيف يخططون لفعله، لكننا
وأشار "أكسيوس" إلى أن المعلومات التي تم جمعها من قبل "الموساد" وغيره من الأجهزة الاستخباراتية الإسرائيلية، جاءت كأحد أسباب القرار الذي أعلنته الولايات المتحدة بإرسال السفن الحربية إلى الخليج.
وكشف الموقع أن المعلومات سلمتها إسرائيل للولايات المتحدة قبل أسبوعين، أثناء محادثات إسرائيلية أمريكية في البيت الأبيض.
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