مقتل 26شخصًا في معارك بإدلب وحماة

قتل 26 مقاتلا جراء معارك عنيفة بين القوات الحكومية السورية والجماعات المسلحة المنضوية تحت لواء "هيئة تحرير الشام" شمال غرب سوريا، حسبما أفاد "المرصد السوري لحقوق الإنسان".

وقال المرصد، الذي يتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقرا له، إن التصعيد العسكري المستمر منذ 9 أيام في أراضي جنوب شرق محافظة إدلب وريف حماة الشمالي، أسفر اليوم الاثنين عن مقتل 11 عسكريا من القوات الحكومية و15

عنصرا من الفصائل المسلحة.

وفي غضون ذلك، أكد مدير المرصد، رامي عبد الرحمن، في حديث لوكالة "فرانس برس"، أن الاشتباكات العنيفة مستمرة منذ الصباح بين الطرفين، واندلعت في ريف حماة الشمالي المحاذي لمحافظة إدلب، مشيرا إلى أن القوات الحكومية تمكنت من السيطرة على قريتين وتلة استراتيجية.

وأوضح عبد الرحمن أن التشكيلات المسلحة استقدمت

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تعزيزات عسكرية في محاولة لصد تقدم القوات الحكومية.

من جانبه، أفاد مراسل "قناة روسيا اليوم " في سوريا بتقدم وحدات الجيش السوري في ريف حماة الشمالي الغربي واستعادتها السيطرة على قرى البانة وتل عثمان وتل الصخر والشنابرة ومزرعة الراضي ومزارع العبدالله.

بدورها، ذكرت وكالة "سانا" السورية الرسمية أن قوات الجيش السوري "وسعت نطاق ردها على خروقات الإرهابيين واعتداءاتهم المتواصلة على المناطق الآمنة في ريفي حماة وإدلب، واستهدفت بعمليات مكثفة مواقع انتشار المجموعات الإرهابية وخطوط إمداداتها ومحاور تحركها بريفي إدلب الجنوبي وحماة الشمالي".