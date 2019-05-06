استنكر رئيس الوزراء اليمني، معين عبدالملك، "الصمت الدولي" تجاه استمرار مليشيات الحوثي الموالية لإيران في "تعميق المأساة الإنسانية في البلاد.
وأوضح أن الحوثيين تسببوا في معاناة الشعب اليمني باستخدام الورقة الإنسانية لتحقيق مكاسب تطيل من أمد انقلابها، دون أدنى اعتبار لمعاناة اليمنيين".
جاء ذلك خلال لقاء أجراه عبد الملك، الاثنين، مع نائب المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي أمير عبد الله، في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن.
وأشار رئيس الوزراء اليمني إلى منع ميليشيات الحوثي الانقلابية التابعة لإيران، لفريق برنامج الغذاء
وطالب عبد الملك برفع عدد المستفيدين من مشروع التغذية المدرسية الذي ينفذه البرنامج في اليمن، من
من جانبه، أكد نائب المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي، أن البرنامج سيستمر في تقديم المساعدات الغذائية والإنسانية للنازحين والمتضررين من الحرب الدائرة في اليمن.
وعلى الصعيد الميداني، لقي 5 عناصر من مليشيات الحوثي الإيرانية مصرعهم، وجرح آخرون، في قصف للمقاومة اليمنية بمديرية الزاهر في محافظة البيضاء، وسيط اليمن.
وقالت مصادر محلية، إن افراد المقاومة استهدفوا مركبة للمتمردين بمنطقة قربة، مما أوقع 5 قتلى وأدى إلى إصابة آخرين، جرى نقلهم إلى مستشفيات مدينة إب، عاصمة المحافظة.
كانت هذه تفاصيل خبر الحوثي يلعب بـ"الورقة الإنسانية".. ويفاقم الأزمة في اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.