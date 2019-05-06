مقتل 4 جنود وإصابة 10 آخرين في هجومين منفصلين بباكستان



أعلن مسئولون أمنيون في باكستان، مقتل 4 جنود وإصابة 10 آخرين جرّاء تنفيذ مسلحين مجهولين هجومين منفصلين على قوافل لقوات الأمن في شمال غربي البلاد.

وأضاف المسئولون، الذين تحدثوا شريطة عدم ذكر

أسمائهم، أن الكمائن التي نصبها المسلحون وقعت، اليوم"الاثنين"، في إقليم وزيرستان الشمالية التي كانت أحد معاقل حركة "طالبان" سابقًا، حسبما نقلت شبكة "إيه بيسي نيوز" الأمريكية.وأوضحت الشبكة أن المسلحين فروا بعد الهجوم باتجاه الحدود مع أفغانستان.ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.يُشار إلى أن الهجوم يأتي بعد أيام من وقوع هجوم مماثل لعشرات المسلحين قُتل على إثره 3 جنود في نفس الإقليم.