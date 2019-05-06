فلسطين والفاتيكان ضمن 6 دول فى العالم لا تمتلك مطارات

على الرغم من مئات المطارات المنتشرة حول العالم إلا أن فلسطين وخمس دول أخرى بلا مطارات، والمسافرون منها وإليها لا يستطيعون الوصول إليها جواً، وسيضطرون للنزول فى مطارات مجاورة، ثم السفر براً لهذه الدول، التى تمثل وجهات سياحية حقيقية.

ومن أبرز هذه الدول إمارة موناكو، التى تعد ثانى أصغر دولة فى العالم، ولا تمتلك مطاراً، على الرغم من فخامة منشآتها، حيث تعتبر الإمارة الصغيرة ملاذاً للأغنياء.

أما أصغر دولة فى العالم، الفاتيكان، التى تقع وسط العاصمة الإيطالية روما، فلا تسمح مساحتها الصغيرة بإنشاء مطار خاص، الأمر الذى يدفع الزوار للنزول فى روما، والتحرك براً للدولة الصغيرة التى تستقبل الملايين سنوياً.

ومثل الفاتيكان تقع دولة سان مارينو وسط إيطاليا، ويقطنها 33 ألف شخص، لكنها لا تستقبل الزوار جواً، حيث يجب على المسافر الهبوط فى مطار ريمينى المجاور.

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كما تعد دولة ليخشتنشتاين ذات الطبيعة الخلابة وسط أوروبا، من الدول التى لا تمتلك مطاراً للسفر، ويجب على سكانها السفر عبر مطار سان جالين السويسرى، الذى يبعد 39 كم عن العاصمة فادوز.

وصعب الموقع الجغرافى لدولة أندورا وسط جبال بايرينييز الأوروبية عملية إنشاء مطار دولى، لذا يجب على المسافرين النزول فى إسبانيا أو فرنسا، ثم السفر براً للدولة الصغيرة.

أما الدولة السادسة فهى فلسطين، التى يضطر سكانها بالضفة الغربية للسفر برا عبر مطارات الأردن، بينما يتوجه آخرون فى غزة إلى المطارات المصرية، من أجل السفر عبرها إلى الوجهات الدولية.