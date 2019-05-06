فقدان طائرة مكسيكية في رحلة من ولاية أميركية

أعلن متحدث باسم وزارة النقل المكسيكية، الاثنين، فقدان طائرة كانت في طريقها من مدينة لاس فيجاس بولاية نيفادا الأمريكية، إلى مدينة مونتيري شمال المكسيك. بولاية نيفادا الأمريكية، إلى مدينة مونتيري شمال المكسيك. وقال المتحدث إن السلطات في المكسيك تبحث عن الطائرة، لافتا إلى أنه لم يتضح بعد ما إذا كان أي من الركاب قد نجا، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.

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