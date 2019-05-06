مسئول أمريكي: سنحاسب النظام الإيراني على أي هجوم على قواتنا

أعلن القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي باتريك شاناهان أن إرسال حاملة الطائرات إلى الشرق الأوسط يأتي ردا على "الخطر الإيراني" وأن واشنطن ستحاسب طهران على أي اعتداء على قواتها.

وكتب شاناهان في حسابه الرسمي على "تويتر"، اليوم الاثنين: "إن نشر حاملة الطائرات (أبراهام لينكولن) ومجموعة القاذفات

التابعة للقوات الجوية الأمريكية في منطقة مسؤولية القيادة المركزية (CENTCOM)، الذي تم الإعلان عنه الليلة الماضية والذي وافقت عليه أمس، يمثل إعادة تمركز مدروسة للقوات ردا على دلائل وجود خطر واقعي من قبل قوات النظامالإيراني".

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وأضاف شاناهان: "ندعو النظام الإيراني إلى وقف كافة الاستفزازات. وسنحاسب النظام الإيراني على أي اعتداء على القوات الأمريكية أو على مصالحنا".

وكان مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي، جون بولتون، قد أعلن في وقت سابق عن إرسال حاملة طائرات أمريكية ومجموعة من القوات إلى المنطقة "ردا على عدد من المؤشرات والتحذيرات المثيرة للقلق والمتصاعدة"، ومن أجل توجيه "رسالة واضحة" إلى إيران.