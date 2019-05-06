اعتبر حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض قرار اللجنة العليا للانتخابات بإعادة إجراء الانتخابات في اسطنبول دليلا على "الديكتاتورية" في البلاد.
وكتب نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، أونورسال أديغوزال، في حسابه على "تويتر"، اليوم الاثنين: "من غير القانوني الفوز على حزب العدالة والتنمية" (الحزب الحاكم).
وأضاف أن "هذه المنظومة التي تتجاوز إرادة الشعب وتتجاهل القانون ليست ديمقراطية ولا شرعية. هذه ديكتاتورية سافرة".
من جانبه، أعلن مرشح حزب الشعب الجمهوري لانتخابات رئيس بلدية اسطنبول، أكرم إمام أوغلو، أنه بانتظار بلاغ رسمي من لجنة الانتخابات بشأن هذا القرار.
وأفادت وسائل إعلام تركية، اليوم
وأشارت نتائج فرز الأصوات في انتخابات اسطنبول إلى تقدم مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض، أكرم إمام أوغلو، على مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم، بن علي يلدريم، بفارق ضئيل.
وتأجل إعلان النتائج النهائية للانتخابات على خلفية رفع حزب العدالة والتنمية شكوى بخصوص حدوث انتهاكات أثناء الانتخابات.
كانت هذه تفاصيل خبر المعارضة التركية: قرار إعادة التصويت من مظاهر الديكتاتورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.