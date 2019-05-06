حماس تكشف عن خططها لتجاوز القبة الحديدية

كشفت "كتائب عز الدين القسام" الجناح المسلح لحركة "حماس" اليوم الاثنين، عن نجاحها في تجاوز نظام "القبة الحديدية"، من خلال اعتماد تكتيك إطلاق عشرات الصواريخ في الرشقة الواحدة.
وقال الناطق باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، إن "كثافة النيران العالية والقدرة التدميرية الكبيرة للصواريخ التي أدخلها القسام علىخط المعركة، نجحتا في إيقاع خسائر كبيرة ودمار لدى الاحتلال، ما أربك كل حساباته".
وبوساطة مصرية، توصلت إسرائيل والفصائل الفلسطينية إلى هدنة، بدأت فجر يوم الاثنين 6 مايو، بعد يومين من القصف المتبادل، الذي أسفر عن مقتل
إلى ذلك أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان في غزة، أن 130 وحدة سكنية دمرت بشكل كامل، و700 وحدة بشكل جزئي، بحسب إحصائية أولية.
يذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد أن هذه ليست نهاية المعركة، وأنه أوعز بالاستعداد لمراحل قادمة وبإبقاء الدبابات وقوات المدفعية حول قطاع غزة.
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