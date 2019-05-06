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فقدان طائرة مكسيكية كانت في رحلة من لاس فيغاس لمونتيري

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أعلنت وزارة النقل المكسيكية عن فقدان طائرة كانت في رحلة من لاس فيغاس إلى مونتيري.

وقال متحدث باسم وزارة النقل المكسيكية اليوم ، إن طائرة في طريقها من مدينة لاس فيغاس بولاية نيفادا الأميركية إلى مدينة مونتيري بشمال المكسيك لم تصل لوجهتها وفُقدت.

وأوضح المتحدث أن السلطات تبحث عن الطائرة وأنه لم يتضح بعد ما إذا كان أي من الركاب قد نجا، فيما كانت الطائرة تقل 11 راكبا وطاقما من ثلاثة أفراد.


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