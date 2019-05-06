المعارضة التركية: قرار إعادة التصويت من مظاهر الديكتاتورية

اعتبر حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، قرار اللجنة العليا للانتخابات بإعادة إجراء الانتخابات في اسطنبول دليلا على "الديكتاتورية" في البلاد. وكتب نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، أونورسال أديغوزال، في حسابه على "تويتر"، "من غير القانوني الفوز على حزب العدالة والتنمية"
وأضاف أن "هذه المنظومة التي تتجاوز إرادة الشعب وتتجاهل القانون ليست ديمقراطية ولا شرعية. هذه ديكتاتورية سافرة".
من جانبها، أفادت وسائل إعلام تركية، أن اللجنة العليا للانتخابات قررت إعادة إجراء انتخابات بلدية اسطنبول، يوم 23 يونيو المقبل. وأشارت نتائج فرز الأصوات في انتخابات اسطنبول إلى تقدم مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض، أكرم إمام أوغلو، على مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم، بن علي يلدريم، بفارق ضئيل. وتأجل إعلان النتائج النهائية للانتخابات على خلفية رفع حزب العدالة والتنمية شكوى بخصوص حدوث انتهاكات أثناء الانتخابات.
وفي الـ 16 من أبريل الماضي، تقدم حزب العدالة والتنمية الحاكم بـ"طعن استثنائي" في نتائج الانتخابات على منصب رئيس البلدية، وطالب بإلغاء الانتخابات وإعادة إجرائها مرة أخرى.
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