أميركا تحذر إيران أي هجوم عليها سيقابل بقوة لا هوادة فيها

أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون أمس أن الولايات المتحدة سترسل مجموعة حاملة طائرات وقوة من القاذفات إلى الشرق الأوسط لتبعث برسالة واضحة إلى إيران.

وقال بولتون إن نشر مجموعة حاملة الطائرات "يو إس إس إبراهام لنكولن" إلى منطقة القيادة المركزية الأمريكية كان استجابة "لعدد من المؤشرات والتحذيرات المقلقة والمتصاعدة" التي لم يحددها.

وقال بولتون في بيان "هدف النشر هو إرسال رسالة واضحة إلى النظام الإيراني مفادها أن أي هجوم على مصالح الولايات المتحدة أو على مصالح حلفائنا سيقابل بقوة لا هوادة فيها.

وأضاف بولتون "الولايات المتحدة لا تسعى إلى الدخول في حرب مع النظام الإيراني، لكننا على استعداد تام للرد على أي هجوم، سواء بالوكالة أو مع فيلق الحرس الثوري الإسلامي أو القوات النظامية الإيرانية".

بومبيو محذرا إيران

وصرح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو على هذا الأمر أثناء توجهه إلى فنلندا لحضور اجتماع المجلس القطبي الشمالي في شمال فنلندا.

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وقال أن " لدينا سبب وجيه وهو الرغبة في أن نوضح للإيرانيين بأن يدركوا جيدا كيفية ردنا على الإجراءات التي قد يتخذونها.

وأضاف بومبيو أن الإيرانيين "يفهمون بالضبط ما هي وجهة نظرنا للتهديدات التي يمثلونها على المصالح الأمريكية في جميع أنحاء العالم.

وتابع بومبيو قائلا في تصريحات للصحفيين إن هذا الإجراء لا يرتبط بالتصعيد الأخير في القتال بين إسرائيل وحماس في غزة ورفض تحديد المدة التي سيتم نشر القوات فيها، مشيرا إلى أن القرار سيترك لوزارة الدفاع.

كانت الولايات المتحدة قد أعادت فرض العقوبات على إيران العام الماضي عندما قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من جانب واحد الانسحاب من الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه في عام 2015، والذي بموجبه تم رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران مقابل تخليها عن برنامجها للأسلحة النووية.

كما صنفت واشنطن الشهر الماضي الحرس الثوري الإسلامي الإيراني كمنظمة إرهابية أجنبية، وهي المرة الأولى التي تستخدم فيها الولايات المتحدة هذا التصنيف ضد قطاع من حكومة أخرى. ورداً على ذلك، هددت طهران بإغلاق مضيق هرمز، أحد أهم ممرات الشحن في العالم مما أثار مخاوف من أن يتسبب ذلك في اشتباكات مسلحة.