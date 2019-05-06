أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مسلحين قصفوا قاعدة حميميم الجوية الروسية قرب مدينة اللاذقية الساحلية في سوريا مرتين اليوم الإثنين. وذكرت الوزارة، على موقعها الإلكتروني على الإنترنت، أنه لم يسقط قتلى أو جرحى جراء القصف، ولم تحدث أضرار في القاعدة العسكرية. وأضافت أن الدفاعات الجوية تصدت للهجوم. اقرأ أيضاً... فصائل سورية معارضة تقصف قاعدة حميميم الروسية في اللاذقية

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مسلحون يقصفون قاعدة حميميم الروسية في سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.