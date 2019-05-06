الجيش السوري يهاجم آخر معقل للمعارضة في شمال غرب البلاد

هاجم الجيش السوري آخر معقل كبير للمعارضة المسلح في شمال غرب سوريا، وفقاً لما أعلنه مصدر في المعارضة.

وبدأ الجيش السوري عملية على إدلب والمناطق المحيطة بها الأسبوع الماضي ضد المعارضة المسلحة.

وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء، اليوم الإثنين "وسعت وحدات من الجيش العربي السوري نطاق ردها على خروقات" المسلحين. وقال مراسل لقناة "الإخبارية" التلفزيونية السورية إن هذا يقتصر حتى الآن على الضربات الجوية والمدفعية.

لكنه أضاف أن الجيش ربما يلجأ في مرحلة ما إلى عملية برية، دون أن يذكر تفاصيل.

وقال متحدث باسم إحدى فصائل المعارضة المسلحة إن القتال يتركز على الطرف الجنوبي الغربي من المنطقة قرب بلدة "كفر نبودة" التي تسيطر عليها المعارضة.

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وأضاف أن قوات النظام بدأت، صباح اليوم، قصفاً عنيفاً، مضيفاً أن المعارك تركزت عند قريتي "الجنابرة" و"تل عثمان".

وقال إن تلك أول مرة يحاول فيها الجيش السوري شن هجوم أوسع منذ بدء القصف الأسبوع الماضي.

تسببت هذه المعارك العنيفة بين الجيش السوري وفصائل معارضة في شمال غرب سوريا، اليوم الإثنين، في مقتل 26 شخصاً، تزامناً مع استمرار القصف السوري على المنطقة، وفق ما ذكر المرصد السوري لحقوق الانسان.

وأفاد مدير المرصد رامي عبد الرحمن عن اشتباكات عنيفة مستمرة منذ الصباح بين الطرفين، اندلعت في ريف حماة الشمالي المحاذي لمحافظة إدلب (شمال غرب)، وتمكنت بموجبها قوات النظام من السيطرة على قريتين وتلة استراتيجية.

وأسفرت المعارك، وفق المرصد، عن مقتل 11 من الجيش السوري مقابل 15 من المعارضة.

واستقدمت الفصائل الإرهابية، وفق عبد الرحمن، تعزيزات عسكرية في محاولة لصد تقدم قوات الجيش السوري.

وأوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" من جهتها أنّ وحدات الجيش "استهدفت بعمليات مكثفة مواقع انتشار المجموعات الإرهابية وخطوط إمداداتها ومحاور تحركها في ريفي إدلب الجنوبي وحماة الشمالي".

تأتي هذه الاشتباكات في وقت تواصل الطائرات السورية لليوم السابع على التوالي تنفيذ عشرات الغارات على معاقل الفصائل المسلحة في إدلب ومحيطها.