الصين: لن نشارك في محادثات ثلاثية بشأن الحد من التسلح النووي

رفضت الصين اليوم الاثنين، اقتراحاً بإجراء محادثات مع الولايات المتحدة وروسيا بشأن اتفاق جديد يحد من التسلح النووي، قائلة إنها لن تشارك في أي مفاوضات ثلاثية لنزع السلاح النووي.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه بحث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الجمعة الماضي، إمكانية التوصل إلى اتفاق جديد يشمل الصين في نهاية الأمر، فيما سيصبح اتفاقاً رئيسياً بين أكبر ثلاث قوى نووية في العالم.

وقال قنغ شوانغ، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، إن القوات النووية في البلاد عند "أدنى المستويات"، التي تطلبها احتياجات الأمن القومي وإنها لا تقارن بما لدى الولايات المتحدة أو روسيا.

وقال قنغ في إفادة صحفية يومية، رداً على سؤال عن تصريحات ترامب: "الصين تعارض حديث أي دولة، في غير محله، عن الصين فيما يتعلق بمسألة الحد من التسلح، ونحن لن نشارك في أي مفاوضات ثلاثية بشأن اتفاق لنزع السلاح النووي".

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ويحل أجل اتفاق نووي بين الولايات المتحدة وروسيا يعرف باسم "نيو ستارت" لعام 2011 في فبراير عام 2021، لكن يمكن مده لخمس سنوات بموافقة الطرفين. وهذا هو الاتفاق الأميركي الروسي الوحيد، الذي يحد من الأسلحة النووية الاستراتيجية المنشورة.

ويقول أنصار الحد من التسلح إنه بدون الاتفاق سيكون من الأصعب على كل طرف قياس نوايا الآخر.