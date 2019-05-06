تركيا: لجنة الانتخابات تقرر إعادة سباق المحليات في إسطنبول

قررت اللجنة العليا للانتخابات التركية، الإثنين، إعادة الانتخابات المحلية بإسطنبول، في 23 يونيو/ حزيران المقبل.



وجاء قرار اللجنة العليا للانتخابات استجابة للاعتراضات المقدمة من حزب العدالة والتنمية وبأغلبية كبيرة.



قرار اللجنة العليا جاء بموافقة 7 أعضاء على اعتراضات العدالة والتنمية، مقابل اعتراض 4 أعضاء.



وستنظر اللجنة العليا للانتخابات غدًا الثلاثاء، في الطعون المقدمة من قبل حزب الحركة القومية التركية على نتائج الانتخابات من قضاء "مالتبه" باسطنبول، وطعون العدالة والتنمية على نتائج الانتخابات في قضاء "بيوك جكمجه" في إسطنبول أيضًا.



وفقًا للقرار، سيتم إعادة عملية التصويت بمشاركة الأحزاب السياسية التي شاركت في الانتخابات التي أجريت يوم 31 مارس/ آذار 2019.



وفي 31 مارس/آذار الماضي، شهدت تركيا انتخابات محلية، أفرزت فوز العدالة والتنمية في عموم البلاد، إلا أن المعارضة تصدرت على مستوى رئاسة بلديتي أنقرة وإسطنبول، وسط شكوك حول صحة بعض النتائج سيما في الأخيرة.



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