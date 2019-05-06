كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سريلانكا تكشف معلومات جديدة عن منفذي هجمات عيد الفصح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات السريلانكية أن بعض المشتبه بهم في الهجمات التي شهدتها البلاد في عيد الفصح، تم القبض عليهم وأن الباقين تم قتلهم.

نقلت وكالة "رويترز"، عن القائم بأعمال قائد الشرطة السريلانكية قوله، اليوم الاثنين، أن جميع المشتبه في مشاركتهم في الهجمات، أو المرتبطين بهم بشكل مباشر تم قتلهم أو القبض عليهم.

جاء ذلك في تسجيل صوتي، نشرته وزارة الدفاع، بحسب الوكالة، التي أشارت إلى أنه تم مصادرة المواد، التي كانت تستخدم في صناعة المتفجرات لمنع استخدامها من قبل أي طرف في المستقبل.

وضربت، يوم 21 أبريل، سلسلة انفجارات كنائس وفنادق في سريلانكا، صباح يوم عيد الفصح.

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ووفقاً للبيانات الأخيرة، فقد لقي 321 شخصاً مصرعهم، وأصيب أكثر من 520 آخرين.

وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن 8 تفجيرات انتحارية مُنسقة، استهدفت 3 كنائس و4 فنادق فخمة في أنحاء سريلانكا.

وكان أغلب الضحايا من المواطنين السريلانكيين، وما لا يقل عن 34 أجنبيًا، بينهم بريطانيون وهنود قتلوا في الهجمات أيضا.

وكانت السلطات السريلانكية اتهمت جماعتيّ "التوحيد الوطنية" و"ملة إبراهيم" المحليتين بتنفيذ الهجمات، وبارتباطهما بشبكات دولية.