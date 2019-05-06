كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمين عام الناتو يحذر تركيا من نشر منظومة الدفاع الجوى "إس-400" الروسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذر ينس ستولتنبرج أمين عام حلف شمال الأطلسى (ناتو) اليوم الاثنين من عواقب اعتزام تركيا نشر منظومة الدفاع الجوي "إس-400" الروسية في ظل إعلان أمريكا فرض عقوبات على تركيا في حال حدوث ذلك.

وقال ستولتنبرغ ، خلال مؤتمر صحفي عقد مع وزير الخارجية التركي مولوت كافوسوغلو في أنقرة حسبما ذكرت شبكة "يورو نيوز" ، إن الناتو يريد أن يتجنب الظروف التي تؤدي إلى فرض أحد حلفائه عقوبات على آخر.